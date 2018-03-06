В Сенате озвучили условия снятия санкций с РФ

Сенатор от штата Аляска Дэниел Салливан заявил, что антироссийские санкции могут быть отменены в том случае, если руководство РФ прекратит вмешиваться в политику других стран.

В первую очередь, сенатор отметил важность российской политики в отношении американских выборов и Украины, передает РИА Новости.

"Что касается российских санкций, это полностью зависит от российского правительства. Если оно прекратит активность в некоторых областях, будь то попытка подорвать демократию в Соединенных Штатах или вмешательство в дела в других странах, как Украина, санкции, скорее всего, будут сняты. Если нет, они продолжат действовать", - заявил сенатор.

Напомним, 27 февраля глава Минфина США Стивен Мнучин сообщил, что новые антироссийские санкции будут введены в течение 30 дней.

Перед этим Минфин США предупредил о негативных последствиях от возможных санкций против РФ.