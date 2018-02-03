Минфин США предупредил о негативных последствиях от возможных санкций против РФ

Введение санкций против госдолга России отрицательно скажется на мировых финансовых рынках и глобальных компаниях за пределами РФ

Министерство финансов США считает, что распространение санкций на госдолг России может оказать негативное влияние не только на экономику и бизнес России, но также отрицательно повлиять на американских инвесторов и их активы, передает Bloomberg со ссылкой на доклад ведомства.

"Поскольку у российской экономики через реальный и финансовый секторы есть связи с международными компаниями и инвесторами, последствия санкций не будут ограничиваться российскими властными структурами и компаниями. Распространение санкций может ограничить конкурентоспособность крупных управляющих компаний США и потенциально привести к отрицательным побочным результатам для мировых финансовых рынков и компаний", - отмечается в документе.

В то же время в докладе говорится, что негативных последствий для американских инвесторов можно избежать, если Евросоюз и другие партнеры Вашингтона введут аналогичные санкции в отношении РФ.

Доклад Минфина был подготовлен в соответствии с принятым в 2017 году законом О противодействии противникам Америки путем санкций (CAATSA).

В документе, который был передан в Конгресс вместе с "кремлевским докладом" 29 января, указывается, что он не анонсирует санкции и не описывает конкретные намерения властей США в отношении России в этой сфере.

Напомним, 30 января Министерство финансов США опубликовало так называемый "кремлевский доклад", в котором перечислены имена приближенных к президенту РФ Владимиру Путину российских чиновников и бизнесменов.

Всего в списке указано 210 имен: 114 высокопоставленных российских чиновников и 96 олигархов, сообщает Bloomberg.

В частности, в списке указаны российские олигархи Олег Дерипаска, Роман Абрамович, Владимир Потанин, братья Аркадий и Борис Ротенберги, Геннадий Тимченко, Алишер Усманов, Игорь Сечин, Алексей Миллер, Олег Тиньков, Сулейман Керимов и другие.

К указанным в списке людям пока не будут применяться какие-либо санкции, однако банки и другие учреждения в США и Европе все равно могут отказаться от ведения с ними дел.

Позже министр финансов США анонсировал новые санкции на основании "кремлевского списка".