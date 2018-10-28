28 октября 2018, воскресенье

В Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,6

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Это самое мощное землетрясение в стране в 2018 году
Фото: Emisoras Unidas ‏via Twitter

Это самое мощное землетрясение в стране в 2018 году

В Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,6 балла, сообщает геологическая службы США.

Как отмечается, эпицентр землетрясения находился на глубине более 148 километров в румынских горах Врачна - в 24 км к северо-западу от населенного пункта Ковасна с населением 11 тысяч человек.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.

Подземные толчки ощущались также и в соседних странах, в частности Болгарии, Молдове и Украине.

Сейсмологи сообщают, что это самое мощное землетрясение в стране в 2018 году.

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