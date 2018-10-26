26 октября 2018, пятница

На греческом острове закрыли школы после мощного землетрясения

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
На острове пострадал порт

На острове пострадал порт

На греческом острове Закинф, который пострадал от мощного землетрясения, закрыли школы.

Об этом пишет AP со ссылкой на сообщения местных властей.

На острове уже начали подсчитывать убытки, которые нанесла остову стихия. Подземные толчки ощущались в Ливии.

Отмечается, что в результате землетрясения пострадал порт, там появилась трещина. В некоторых частях Закинфа нет электричества.

Ранее сообщалось. что у побережья Греции произошло землетрясение магнитудой 6,6, была объявлена угроза цунами. Эпицентр землетрясения находился в 42 километрах к юго-западу от острова Закинф. Его очаг располагался на глубине 10 километров. 

Землетрясение ощущалось в восьми странах: Мальте, Ливии, Италии, Греции, Македонии, Албании, Болгарии, Боснии и Герцеговине и в Турции.  

 

Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене

До конца ноября дешевле на 100 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.

Оформить подписку
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове