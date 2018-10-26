На греческом острове закрыли школы после мощного землетрясения

На греческом острове Закинф, который пострадал от мощного землетрясения, закрыли школы.

Об этом пишет AP со ссылкой на сообщения местных властей.

На острове уже начали подсчитывать убытки, которые нанесла остову стихия. Подземные толчки ощущались в Ливии.

Отмечается, что в результате землетрясения пострадал порт, там появилась трещина. В некоторых частях Закинфа нет электричества.

Ранее сообщалось. что у побережья Греции произошло землетрясение магнитудой 6,6, была объявлена угроза цунами. Эпицентр землетрясения находился в 42 километрах к юго-западу от острова Закинф. Его очаг располагался на глубине 10 километров.

Землетрясение ощущалось в восьми странах: Мальте, Ливии, Италии, Греции, Македонии, Албании, Болгарии, Боснии и Герцеговине и в Турции.