В российском Ростове сообщили о громком взрыве, виден дым в районе моста 21 августа, 11:32 Момент со звуком взрыва зафиксировали камеры видеонаблюдения, его было слышно во всех районах Ростова (Фото:Скриншот видео Mash/Telegram)

Днем в понедельник, 21 августа, в российском Ростове-на-Дону прозвучал мощный взрыв.

Россияне сообщают в соцсетях, что взрывы слышали во всех районах города.

В некоторых домах треснули стекла, окна дрожали.

Момент взрыва зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Видео дня

Губернатор Ростовской области РФ Василий Голубев утверждает, что взрыв был связан с «переходом самолета на сверхзвук».

В то же время, в соцсетях сообщили о работе российской ПВО.

Также виден «дым или пыль» в западной части города, а также в районе Ворошиловского моста.

Жители города утверждают, что дым может быть связан с работой ТЭЦ и бывает виден в другие дни.

20 августа над Ростовской областью сбили три дрона. Два из них упали на территории воинской части.

Утром 21 августа минобороны страны-агрессора РФ дважды сообщало о том, что ПВО сбила два «украинских беспилотника» под Москвой.