В Брянске вспыхнул мощный пожар: горел военный госпиталь — видео 18 июня, 15:07 Пожар в Брянске (Фото:Astra/Telegram)

В воскресенье, 18 июня, в Брянске горел госпиталь для ветеранов. Пожар уже ликвидирован.

Об этом пишут российские Telegram-каналы.

Отмечается, что медучреждение находится в Володарском районе, оно еще не достроено.

На опубликованных в сети кадрах заметно, что пожар достаточно масштабный. Черный дым виден в нескольких районах города.

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РосСМИ писали, что среди возможных причин возгорания — диверсия.

Позже стало известно, что огонь на объекте уже потушили.

«Горело битумное покрытие на крыше. Пострадавших нет», — отметили в Telegram-канале Mash.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз о пожаре в военном госпитале не сообщал.

В российском Ростове-на-Дону в воскресенье, 11 июня, вспыхнул пожар на заводе Ростсельмаш, который является одним из крупнейших российских производителей сельскохозяйственной техники. Сообщалось, что на предприятии вспыхнули покрышки.