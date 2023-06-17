Россияне заявляют, что ночью беспилотники атаковали нефтепровод Дружба
Россияне говорят об атаке на нефтепровод Дружба (Фото:РИА Новости / Telegram)
Губернатор Брянской области Александра Богомаза заявил, что в ночь на субботу, 17 июня, три беспилотника атаковали нефтеперегонную станцию Дружба. Он уверяет, что российская ПВО отбила атаку.
Об этом брянский губернатор написал на своем телеграм-канале. Он заявил, что «беспилотники самолетного типа» запустили ВСУ.
Российские СМИ писали, что первые три взрыва возле нефтепровода прогремели около 00:30, а еще несколько — через 15 минут.