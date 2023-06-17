Россияне заявляют, что ночью беспилотники атаковали нефтепровод Дружба

17 июня, 13:00
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Россияне говорят об атаке на нефтепровод Дружба (Фото:РИА Новости / Telegram)

Россияне говорят об атаке на нефтепровод Дружба (Фото:РИА Новости / Telegram)

Губернатор Брянской области Александра Богомаза заявил, что в ночь на субботу, 17 июня, три беспилотника атаковали нефтеперегонную станцию Дружба. Он уверяет, что российская ПВО отбила атаку.

Об этом брянский губернатор написал на своем телеграм-канале. Он заявил, что «беспилотники самолетного типа» запустили ВСУ.

Российские СМИ писали, что первые три взрыва возле нефтепровода прогремели около 00:30, а еще несколько — через 15 минут.

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Редактор: София Лазарова

Теги:   Россия Беспилотники Атака Брянск Брянская область Война России против Украины нефтепровод Дружба

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