Россияне заявляют, что ночью беспилотники атаковали нефтепровод Дружба 17 июня, 13:00 Россияне говорят об атаке на нефтепровод Дружба (Фото:РИА Новости / Telegram)

Губернатор Брянской области Александра Богомаза заявил, что в ночь на субботу, 17 июня, три беспилотника атаковали нефтеперегонную станцию Дружба. Он уверяет, что российская ПВО отбила атаку.



Об этом брянский губернатор написал на своем телеграм-канале. Он заявил, что «беспилотники самолетного типа» запустили ВСУ.

Российские СМИ писали, что первые три взрыва возле нефтепровода прогремели около 00:30, а еще несколько — через 15 минут.

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