В России заблокировали сериал Слуга народа
Со среды, 22 мая в России стало невозможно посмотреть на Youtube сериал Слуга народа, где главную роль сыграл президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Интерфакс.
Это сделано по просьбе правообладателя.
Ранее весь сериал был доступен на Youtube в официальном канале студии Квартал 95. Количество просмотров каждой серии достигало нескольких миллионов. Однако, с 22 мая Youtube по ссылкам на все серии сообщает, что видео недоступно, причем в одной стране.
На запрос Интерфакса о причинах блокировки серила для России компания Квартал 95 не ответила.
В то же время Ведомости сообщили, что видео было заблокировано Youtube именно по просьбе компании. Представитель Квартала 95 якобы заявил, что блокировка временная, скоро сериал опять будет доступен для россиян.