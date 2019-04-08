Авторы Слуги народа извинились перед людьми с синдромом Дауна за высказывания в сериале Сегодня, 19:28 1006 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Valentyn Ogirenko Владимир Зеленский REUTERS/Valentyn Ogirenko

Авторы сериала Слуга народа 3 и студии Квартал 95 извинились за слова "олигофрены", "дауны", "дебилы", которые употреблялись в третьем сезоне сериала.

Об этом говорится на странице сериала в Facebook.

"Упоминание слов "олигофрены", "дауны", "дебилы" в сериале "Слуга народа 3" звучало не от персонажа Владимира Зеленского, а из уст основного антигероя Дмитрия Сурикова, отрицательного персонажа, коррумпированного представителя власти, который потерял покой и сон в борьбе за свое чиновничье кресло", - пояснили авторы.

По их словам, они "ни в коем случае не хотели обидеть людей с особыми потребностями и их родных и близких".

"Мы приносим свои извинения тем, кто принял это лично. Но все мы не можем игнорировать тот факт, что, к сожалению, в нашем обществе слова "олигофрен", "даун", "дебил" используются в отрицательной коннотации. И эта проблема свидетельствует о существующей в обществе нетерпимости и неприятие людей с особыми потребностями", - говорится в сообщении.

Команда авторов утверждает, что когда писали сценарий, даже не могли подумать, что "политические оппоненты Зеленского пойдут дальше отрицательного героя сериала Слуга народа.

На 55-й минуте 20-й секунде первой серии третьего сезона сериала в оскорбительном контексте герой Сурикова употребляет слова "дебилы", "олигофрены" и "дауны".

Напомним, 5 апреля первый замглавы Верховной Рады Ирина Геращенко обратилась к Владимиру Зеленскому с требованием в течение 24 часов извиниться перед людьми с синдромом Дауна, людьми с особыми потребностями, с другой сексуальной ориентацией и за другие нетолерантные высказывания.

По ее словам, на 55 минуте 21 секунде первой серии Слуги народа - 3, в оскорбительном контексте употреблено слова "дебилы", "олигофрены" и "дауны".

В субботу, 6 апреля Геращенко заявила, что просит открыть уголовное производство относительно Зеленского.