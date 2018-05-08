В России возбудили дело против украинских прокуроров

Украина добивается наказания для тех, кто способствовал аннексии Крыма

В России Следственный комитет завел уголовные дела на ряд сотрудников Главной военной прокуратуры Украины, которые в свою очередь завели дело против 19 судей Конституционного суда РФ, признавших законным договор об аннексии Крыма Россией.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на спикера Следкома Светлану Петренко.

Среди "подозреваемых" – заместитель начальника отдела Главной военной прокуратуры Украины Вадим Приймачок и его коллеги из этого ведомства.

Российские правоохранители называют аннексию такой, что "соответствовала международному праву". В связи с этой установкой украинским прокурорам вменяют "привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности".

Напомним, главная военная прокуратура сообщила о подозрении главе Конституционного суда Российской Федерации и еще 18 судьям судебного органа по делу об аннексии Крыма.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против министра внутренних дел Украины Арсена Авакова из-за препятствования россиянам во время голосовании на выборах президента.

Автономная Республика Крым была незаконно отторгнута от Украины весной 2014 года в результате спланированной Москвой спецоперации по общей дестабилизации страны после Революции Достоинства.

Верховная Рада официальной датой начала оккупации полуострова войсками Российской Федерации установила 20 февраля 2014 года.