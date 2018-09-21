21 сентября 2018, пятница

В России умер украинец, пострадавший в результате ДТП с автобусом

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В ДТП пострадали шесть украинцев, один из них скончался

В ДТП пострадали шесть украинцев, один из них скончался

В России умер один гражданин Украины, пострадавший в результате ДТП с участием рейсового автобуса в Воронежской области.

Об этом УНИАН сообщил директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

"Водитель микроавтобуса Opel, гражданин Украины, который получил в ДТП тяжелую черепно-мозговую травму, находился в коме и после шестичасовой операции сегодня скончался", - сказал он.

По словам дипломата, еще трое пострадавших украинцев находятся в больнице, один из них - в реанимации. Еще двоих после оказания медицинской помощи выписали из больницы. Один из них получил закрытый перелом ноги, ушибы голени, а второй - сотрясение мозга.

Напомним, что 20 сентября в Воронежской области столкнулись микроавтобус Opel и рейсовый автобус ПАЗ. В результате пострадали шесть граждан Украины.

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