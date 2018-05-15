В России создали новое министерство

В России создают министерство просвещения.

Об этом пишет Интерфакс.

Во вторник, 15 мая, российский президент Владимир Путин подписал указ о структуре нового правительства.

Новая структура станет продолжением министерства образования и науки. Однако ее зоной ответственности станут лишь школы и учреждения среднего специального образования.

Еще одна структура также основана из бывшего минобразования – министерство науки и высшего образования. Оно будет отвечать за университеты и в целом за развитие науки и научные учреждения.

Также реорганизация затронула минкомсвязи. Его преобразуют в министерство цифрового развития.

Ранее Госдума утвердила Дмитрия Медведева на посту премьера России.