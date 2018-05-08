Госдума утвердила Медведева на посту премьера России

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Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев

Госдума России утвердила Дмитрия Медведева на посту премьер-министра, сообщает РИА Новости.  

Кандидатуру Медведева поддержали фракции ЛДПР и Единая Россия, КПРФ и "Справедливая Россия" — высказались против. Голосование было открытым.

Госдуму посетил и президент РФ Владимир Путин, который представил кандидатуру премьера. В частности, Путин заявил, что Медведев "возглавлял правительство в сложные годы".

После голосования депутатов Путин подписал указ о назначении Медведева премьер-министром.  Указ вступает в силу со дня его подписания, 8 мая.

7 мая правительство России во главе с Медведевым ушло в отставку в связи с началом нового президентского срока Путина.

Заявление об оставке премьер-министра и Кабмина подано в соответствии с Конституцией РФ после инаугурации главы государства.  В тот же день, Путин внес кандидатуру Медведева на рассмотрение Госдумы. 

В понедельник, 7 мая, Путин в четвертый раз принял присягу президента РФ. Церемония инаугурации прошла в Большом Кремлевском дворце, руководить Россией он будет следующие шесть лет.

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