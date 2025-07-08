В РФ самолет упал возле жилого дома и загорелся, в Сети публикуют кадры — росСМИ

8 июля, 10:23
Самолет упал на участок жилого дома (Фото: Скриншот видео / Shot / Telegram)

В российской Казани (Республика Татарстан) самолет рухнул на участок жилого дома, утверждается, что борт был учебный.

Соответствующие кадры во вторник, 8 июля, опубликовал российский пропагандистский паблик Shot.

Предварительно, самолет задел крылом дерево и линии электропередачи, после чего рухнул в жилом массиве Дербышки.

Скриншот видео / Shot / Telegram
О пострадавших не сообщается.

Власти Татарстана подтвердили падение «летательного аппарата».

«Сегодня в Татарстане в 9:10 утра в результате испытания гражданского летательного аппарата произошла внештатная ситуация» — говорится в сообщении пресс-службы главы республики.

Утверждается, что борт упал после потери управления.

Редактор: Кулакова Ксения

Теги:   Крушение самолета Россия Авиакатастрофа Казань Авария Видео

