В РФ самолет упал возле жилого дома и загорелся, в Сети публикуют кадры — росСМИ
Самолет упал на участок жилого дома (Фото: Скриншот видео / Shot / Telegram)
В российской Казани (Республика Татарстан) самолет рухнул на участок жилого дома, утверждается, что борт был учебный.
Соответствующие кадры во вторник, 8 июля, опубликовал российский пропагандистский паблик Shot.
Предварительно, самолет задел крылом дерево и линии электропередачи, после чего рухнул в жилом массиве Дербышки.
О пострадавших не сообщается.
Власти Татарстана подтвердили падение «летательного аппарата».
«Сегодня в Татарстане в 9:10 утра в результате испытания гражданского летательного аппарата произошла внештатная ситуация» — говорится в сообщении пресс-службы главы республики.
Утверждается, что борт упал после потери управления.