В России разбился истребитель Су-34, штурман умер

Обновлено в 18:50. Пропагандистский Telegram-канал Shot сообщил, что штурман самолета скончался от полученных травм в больнице.

Ранее российский пропагандистский паблик Mash сообщал, что разбился Су-27.

Реклама

По неофициальным данным, самолет разбился в районе города Кулебаки. Два пилота успели катапультироваться, одного из них уже нашли. Утверждается, что он не пострадал, поиски второго продолжаются.

Минобороны страны-агрессора утверждает, что истребитель выполнял учебный полет и был без боекомплекта, а самолет упал в безлюдном районе. По версии ведомства, не сработала система выпуска одной из стоек шасси.

Российский Telegram-канал 112 сообщал, что Су-27 упал в лесу возле населенного пункта Велетьма. Самолет разрушен, на месте аварии пожарные подразделения.

Истребители Су-34 — один из самых современных типов самолетов на вооружении российской военной авиации. Они являются носителями управляемых авиабомб, которыми россияне атакуют прифронтовые регионы Украины, и управляемых авиационных ракет Х-59. Экипаж самолета — два пилота. По своим характеристикам Су-34 является приблизительным эквивалентом американского F-15E Strike Eagle, двухместного многоцелевого истребителя 80-х годов разработки. Максимальная скорость такого самолета — около 1900 км\ч.

По состоянию на утро 1 июля, согласно данным Генштаба ВСУ, с момента полномасштабного вторжения в Украину страна-агрессор РФ потеряла 420 самолетов.