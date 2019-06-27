Опубликовано видео крушения Ан-24 в РФ, снятое на борту самолета одним из пассажиров Сегодня, 10:01 1435 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео Елена/YouTube В результате крушения погибли два человека Скриншот с видео Елена/YouTube

В Сети появилось видео крушения Ан-24 в аэропорту российского города Нижнеангарск, снятое на его борту одним из пассажиров.

На нем видно, как самолет приземляется на посадочную полосу, однако в какой-то момент он выезжает за ее пределы и врезается в здание.

В результате инцидента погибли два человека, еще около семи получили травмы.

Всего же на борту Ан-24 находились до 42 пассажиров.

По предварительным данным, причиной крушения стал отказ одного из двигателей, из-за чего пилот не смог удержать самолет на взлетно-посадочной полосе.