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Опубликовано видео крушения Ан-24 в РФ, снятое на борту самолета одним из пассажиров

Сегодня, 10:01
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Скриншот с видео Елена/YouTube

В результате крушения погибли два человека

В Сети появилось видео крушения Ан-24 в аэропорту российского города Нижнеангарск, снятое на его борту одним из пассажиров.

На нем видно, как самолет приземляется на посадочную полосу, однако в какой-то момент он выезжает за ее пределы и врезается в здание.

В результате инцидента погибли два человека, еще около семи получили травмы.

Всего же на борту Ан-24 находились до 42 пассажиров.

По предварительным данным, причиной крушения стал отказ одного из двигателей, из-за чего пилот не смог удержать самолет на взлетно-посадочной полосе.

Теги:   Крушение самолета Видео Самолеты Авиакатастрофа Россия

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