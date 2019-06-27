В России пассажирский самолет экстренно сел с отказавшим двигателем: двое погибших, семь раненых Сегодня, 07:19 1803 Цей матеріал також доступний українською tvatv.ru В результате авиакатастрофы погибли два человека tvatv.ru

В аэропорту российского города Нижнеангарск аварийно сел пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании Ангара, у которого отказал двигатель.

Как сообщает Интерфакс, при посадке самолет выкатился за территорию летного поля, после чего загорелся, столкнувшись с очистным сооружением.



Отмечается, что экипаж Ан-24 после посадки не смог удержать самолет в пределах аэродрома из-за отказа двигателя.

В результате авиакатастрофы погибли два члена экипажа, пострадали до семи человек. Всего на борту находилось до 42 пассажиров.

Напомним, 24 июня во Франции после посадки самолет Boeing 777 авиакомпании Kuwait Airways врезался крылом в здание аэропорта.