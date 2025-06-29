Спутниковые снимки подтвердили уничтожение двух российских самолетов Су-34 на аэродроме Мариновка

Спутниковые снимки российского аэродрома Мариновка от 29 июня после атаки (Фото: КиберБорошно / Telegram)

Фото со спутника подтверждают успешную атаку Сил обороны на российский аэродром Мариновка и поражение самолетов Су-34 . Об этом сообщили OSINT-аналитики КиберБорошно в воскресенье, 29 июня.

«На спутниковых снимках от 29 июня зафиксированы результаты успешной атаки по российскому аэродрому», — говорится в сообщении.

Согласно снимкам, два самолета Су-34 полностью уничтожены, еще два получили повреждения.

Аналитики отметили, что на одном из мест стоянки самолетов можно увидеть следы вероятной детонации подвесного вооружения. На снимке этот момент выделен желтым цветом.

Инфографика: КиберМука / Telegram

КиберБорошно также пишет, что, согласно снимкам Sentinel-1 от 25 июня, именно в этом месте ранее базировалась группа самолетов.

27 июня Служба безопасности Украины сообщила об уничтожении двух и повреждении еще двух российских Су-34 на аэродроме Мариновка в Волгоградской области РФ. Операция проведена с помощью дальнобойных дронов.

В СБУ отметили, что из-за атаки начался пожар технико-эксплуатационной части вражеского аэродрома, которая является критически важной инфраструктурой военного объекта.

Как отметили в ведомстве, там россияне готовят самолеты к полетам, осуществляют их текущее обслуживание и ремонтные работы.