В России разбился истребитель МиГ-31

В среду, 19 сентября, российский истребитель-перехватчик МиГ-31 потерпел крушение на территории Нижегородской области, сообщили в Министерстве обороны РФ.

По предварительным данным военных, МиГ-31 упал из-за технической неисправности, два пилота успешно катапультировались.

"Полет выполнялся без боекомплекта, самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет", - заявили в российском военном ведомстве.

По информации источника Интерфакса в оперативном штабе, МиГ-31 выполнял учебно-тренировочный полет в районе аэродрома в пригороде населенного пункта Кулебаки.

На борту находилось двое пилотов - инструктор и курсант. Они остались живы и уже вышли на связь.

Напомним, что 18 сентября российский военный самолет Ил-20 попал под огонь сирийских средств ПВО у побережья Сирии в Средиземном море. В результате авиакатастрофы погибли 15 российских военных.