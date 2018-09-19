Следком РФ возбудил уголовное дело в связи с крушением Ил-20

Главное военно-следственное управление Следственного комитета России сообщает о возбуждении уголовного дела по факту крушения самолета Ил-20 над Средиземным морем.

Отмечается, что на месте происшествия представители Минобороны РФ работают вместе со следователями и криминалистами СК России.

Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

Напомним, что 18 сентября Министерство обороны РФ сообщило об исчезновении военного самолета-разведчика Ил-20 во время запусков ракет с французского корабля, когда тот возвращался на базу Хмеймим в Сирии.

После этого в российском оборонном ведомстве заявили, что российский самолет был сбит С-200 ПВО Сирии. В результате погибли 15 российских военных.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу возложил ответственность за инцидент на Израиль, поскольку, согласно заявлению россиян, "российским самолетом прикрывались истребители F-16 Израиля".

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В Армии обороны Израиля заявили, что израильские ВВС в ночь на 18 сентября атаковали сирийский военный объект в районе Латакии, с которого, по их данным, должны были переправить в Ливан для Ирана и шиитской группировки Хезболла "высокоточное и смертоносное оружие".

Президент РФ Владимир Путин заявил, что крушение самолета было "цепью трагических случайных обстоятельств" и исключил удар израильских ВВС. В то же время он заявил, что российский самолет попал под огонь сирийских средств ПВО из-за "несоблюдения российско-израильских договоренностей о предотвращении опасных инцидентов".

Крушение самолета прокомментировали также президент США Дональд Трамп и глава Госдепа Майк Помпео.