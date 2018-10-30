30 октября 2018, вторник

В России затонул док авианосца Адмирал Кузнецов, есть пострадавшие

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Крейсер Адмирал Кузнецов (иллюстративное фото)
Фото: Минобороны РФ / Wikimedia Commons

Крейсер Адмирал Кузнецов (иллюстративное фото)

В российском Мурманске в ночь на 30 сентября затонул плавучий док при выходе из него тяжелого авианесущего крейсера Адмирал Кузнецов.

Руководитель мурманского территориального Центра медицины катастроф Виктор Рогалев сообщил Интерфаксу, что в результате происшествия пострадали четверо работников.

Трое работников получили переохлаждение, еще один с ранением брюшной полости находится в тяжелом состоянии.

По данным местных СМИ, во время инцидента упали два башенных крана.

Руководитель пресс-службы АО Центр судоремонта Звездочка Евгений Гладышев рассказал, что причиной затопления плавдока стали перебои в электроснабжении.

На севере Мурманской области с 26 октября фиксируются сбои в электроснабжении. Аварийные отключения затрагивали Мурманск, Росляково, ЗАТО Североморск. Причиной нарушения электроснабжения заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора называл налипание снега и провис проводов.

Авианесущий крейсер Адмирал Кузнецов - крупнейший корабль Военно-морского флота России. Крейсер "прославился" после участия в военной операции в Сирии в конце 2016 года - начале 2017 года. За период пребывания у берегов Сирии авианесущий крейсер потерял по техническим причинам два истребителя.

По данным СМИ, позже все самолеты с борта авианосца были переброшены на сушу из-за неспособности взлететь с палубы корабля.

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