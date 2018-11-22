В России назначили временного главу ГРУ – СМИ

Исполняющим обязанности начальника Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ назначили вице-адмирала Игоря Костюкова, пишет Интерфакс со ссылкой на собственный источник.

"В связи с кончиной генерал-полковника Игоря Коробова обязанности начальника управления исполняет вице-адмирал Костюков", - уточнил он.

Ранее сообщалось, что начальник ГРУ умер на 63 году жизни.

Коробов работал в военной разведке с 1985 года. В январе 2016 года он был назначен начальником ГРУ – заместителем начальника Генштаба Вооруженных сил РФ.