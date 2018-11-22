22 ноября 2018, четверг

В России умер начальник Главного разведывательного управления

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Игорь Коробов умер на 63-м году жизни в результате тяжелой болезни
Фото: ru.wikipedia.org

Игорь Коробов умер на 63-м году жизни в результате тяжелой болезни

В России умер начальник Главного разведывательного управления Игорь Коробов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в военном ведомстве.

"Начальник Главного управления Генштаба ВС РФ - заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Игорь Коробов скончался 21 ноября от тяжелой болезни", - говорится в сообщении.

Российский военнослужащий умер на 63 году жизни.

Коробов работал в военной разведке с 1985 года. В январе 2016 года он был назначен начальником ГРУ – заместителем начальника Генштаба Вооруженных сил РФ.

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