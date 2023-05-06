Начали эвакуацию. В Свердловской области РФ горят склады с порохом из-за лесного пожара — видео 6 мая, 22:32 В Свердловской области горят склады с порохом (Фото:скрин видео/Соловьев/Telegram)

В поселке Первомайской Свердловской области РФ загорелись склады с порохом, слышны взрывы. Власти региона приступили к эвакуации жителей населенного пункта.

Об этом сообщает российское информационное агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По их данным, огонь угрожает 18 соседним складам, на которых также хранится порох. В поселке живут около 400 человек, они выезжают автобусами и личным транспортом.

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Отмечается, что склады загорелись в результате лесного пожара. Предварительно пострадавших нет.

Кроме того, жители Екатеринбурга жалуются на сильный смог и запах гари в воздухе. Город находится на расстоянии около 30 км от поселка, где горят склады.

