Начали эвакуацию. В Свердловской области РФ горят склады с порохом из-за лесного пожара — видео
В Свердловской области горят склады с порохом (Фото:скрин видео/Соловьев/Telegram)
В поселке Первомайской Свердловской области РФ загорелись склады с порохом, слышны взрывы. Власти региона приступили к эвакуации жителей населенного пункта.
Об этом сообщает российское информационное агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
По их данным, огонь угрожает 18 соседним складам, на которых также хранится порох. В поселке живут около 400 человек, они выезжают автобусами и личным транспортом.
Отмечается, что склады загорелись в результате лесного пожара. Предварительно пострадавших нет.
Кроме того, жители Екатеринбурга жалуются на сильный смог и запах гари в воздухе. Город находится на расстоянии около 30 км от поселка, где горят склады.