Начали эвакуацию. В Свердловской области РФ горят склады с порохом из-за лесного пожара — видео

6 мая, 22:32
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В Свердловской области горят склады с порохом (Фото:скрин видео/Соловьев/Telegram)

В Свердловской области горят склады с порохом (Фото:скрин видео/Соловьев/Telegram)

В поселке Первомайской Свердловской области РФ загорелись склады с порохом, слышны взрывы. Власти региона приступили к эвакуации жителей населенного пункта.

Об этом сообщает российское информационное агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По их данным, огонь угрожает 18 соседним складам, на которых также хранится порох. В поселке живут около 400 человек, они выезжают автобусами и личным транспортом.

Видео дня

Отмечается, что склады загорелись в результате лесного пожара. Предварительно пострадавших нет.

Кроме того, жители Екатеринбурга жалуются на сильный смог и запах гари в воздухе. Город находится на расстоянии около 30 км от поселка, где горят склады.

https://twitter.com/tweetsnv/status/1654931427597639680?s=46&t=e5k7aupYTxBMdhSBtAsnEg
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Россия Свердловск Склад Порох Пожежа

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