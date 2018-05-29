В России допустили запрет продукции Microsoft

Советник президента России по развитию интернета Герман Клименко заявил о возможном "изгнании" компании Microsoft из страны в ответ на существующие ограничения в США в отношении Лаборатории Касперского.

Об этом он заявил на конференции Интернет после глобальности. Аудиозапись выступления была предоставлена РБК организаторами конференции.

"В современном фрагментационном мире, когда Касперского просят покинуть Америку, а мы, скорее всего, попросим покинуть нас Microsoft, за этим занятно будет наблюдать", - сказал Клименко.

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В Лаборатории Касперского заявили, что случайно скопировали секретные данные Агентства нацбезопасности США

Напомним, что в 2017 году Министерство внутренней безопасности США запретило использование продукции Лаборатории Касперского в американских органах власти. Российскую компанию обвиняют в шпионаже в пользу кремлевского режима.

В частности, российские хакеры похитили секретную информацию у американского Агентства национальной безопасности. Согласно имеющимся данным, нужные данные они смогли добыть через антивирусы компании Лаборатория Касперского, установленные на компьютерах подрядчика АНБ.