25 июня 2018, понедельник

В РФ в результате стрельбы возле колледжа ранены два человека

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По имеющимся данным, пострадавшим 17 и 18 лет
Фото: business-gazeta.ru

По имеющимся данным, пострадавшим 17 и 18 лет

В понедельник, 25 июня, в городе Назрань республики РФ Ингушетия произошла стрельба возле здания местного колледжа.

Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах передает ТАСС.

Как сообщается, в результате происшествия пострадали два человека.

"В колледже произошла стрельба, двое молодых людей, по предварительной информации, 17 и 18 лет, устроили стрельбу. Оба ранены, с незначительными травмами доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

В то же время, по словам другого источника, к колледжу подъехали неизвестные на трех машинах и обстреляли двух молодых людей.

Ранее сообщалось, что в России студент устроил стрельбу в колледже и покончил с собой.

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