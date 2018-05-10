В России студент устроил стрельбу в колледже и покончил с собой

В четверг, 10 мая, в Барабинске Новосибирской области России 16-летний студент колледжа устроил стрельбу в учебном заведении.
Как сообщили в пресс-службе российской прокуратуры, инцидент произошел во время урока, парень выстрелил из охотничьего гладкоствольного ружья в сторону других учащихся.
Один из учеников получил огнестрельное ранения плеча, двое других выпрыгнули из окна второго этажа. Один парень получил перелом голеностопных суставов обеих нижних конечностей, другой - перелом стопы.
Стрелок вышел в коридор колледжа, где покончил с собой.
По данным Telegram-канала Mash, стрелком оказался Илья Иванченко. Он проучился в колледже восемь месяцев. За это время он не завел ни одного друга. Все произошло на глазах у учителя, парню никто не успел помешать.
Отмечается, что Иванченко взял ружье у отца, оно было зарегистрировано.
Ранее подобный инцидент произошел в Перми, где двое вооруженных ножами подростков напали на школу, в результате чего пострадали 11 человек, среди которых ученики младших классов и учительница.
В российском городе Стерлитамак (Башкирия) 17-летний ученик коррекционного класса одной из местных школ напал на учителя информатики с ножом.
В городе Высоковск 14-летний школьник несколько раз ударил своего одноклассника ножом в шею.
Кроме того, в одной из школ Челябинской области один из учеников ударил ножом другого.
Еще один случай произошел в Москве, где ученик колледжа зарезал преподавателя, после чего покончил с собой.
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