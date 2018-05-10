В России студент устроил стрельбу в колледже и покончил с собой

В четверг, 10 мая, в Барабинске Новосибирской области России 16-летний студент колледжа устроил стрельбу в учебном заведении.

Как сообщили в пресс-службе российской прокуратуры, инцидент произошел во время урока, парень выстрелил из охотничьего гладкоствольного ружья в сторону других учащихся.

Один из учеников получил огнестрельное ранения плеча, двое других выпрыгнули из окна второго этажа. Один парень получил перелом голеностопных суставов обеих нижних конечностей, другой - перелом стопы.

Стрелок вышел в коридор колледжа, где покончил с собой.

По данным Telegram-канала Mash, стрелком оказался Илья Иванченко. Он проучился в колледже восемь месяцев. За это время он не завел ни одного друга. Все произошло на глазах у учителя, парню никто не успел помешать.

Отмечается, что Иванченко взял ружье у отца, оно было зарегистрировано.

Ранее подобный инцидент произошел в Перми, где двое вооруженных ножами подростков напали на школу, в результате чего пострадали 11 человек, среди которых ученики младших классов и учительница.

В российском городе Стерлитамак (Башкирия) 17-летний ученик коррекционного класса одной из местных школ напал на учителя информатики с ножом.

В городе Высоковск 14-летний школьник несколько раз ударил своего одноклассника ножом в шею.

Кроме того, в одной из школ Челябинской области один из учеников ударил ножом другого.

Еще один случай произошел в Москве, где ученик колледжа зарезал преподавателя, после чего покончил с собой.