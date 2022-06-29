Взрыв на арсенале минобороны РФ: оккупанты лишились более 400 ПТРК Конкурс — журналист 29 июня, 15:45 Официально военное руководство РФ о происшествии не сообщало (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

На военном арсенале ВС РФ в поселке Брастово Владимирской области произошел пожар, который привел к детонации хранившихся там боеприпасов и взрывчатки.

Об этом сообщил у себя в Facebook украинский журналист Роман Цимбалюк.

По его словам, инцидент произошел еще 22 июня на территории воинской части 55443 главного ракетно-артиллерийского управления российского министерства обороны.

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«В ходе пожара произошла детонация боеприпасов, что привело к уничтожению более 400 противотанковых ракетных комплексов 9М113 (9М113К) Конкурс и снарядов к ним, а также к смерти более трех военнослужащих», — рассказал журналист.

В то же время причины пожара не уточняются.

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