Взрыв на арсенале минобороны РФ: оккупанты лишились более 400 ПТРК Конкурс — журналист

29 июня, 15:45
Официально военное руководство РФ о происшествии не сообщало (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Официально военное руководство РФ о происшествии не сообщало (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

На военном арсенале ВС РФ в поселке Брастово Владимирской области произошел пожар, который привел к детонации хранившихся там боеприпасов и взрывчатки.

Об этом сообщил у себя в Facebook украинский журналист Роман Цимбалюк.

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По его словам, инцидент произошел еще 22 июня на территории воинской части 55443 главного ракетно-артиллерийского управления российского министерства обороны.

Видео дня

«В ходе пожара произошла детонация боеприпасов, что привело к уничтожению более 400 противотанковых ракетных комплексов 9М113 (9М113К) Конкурс и снарядов к ним, а также к смерти более трех военнослужащих», — рассказал журналист.

https://www.facebook.com/RomanTsymbaliuk/posts/pfbid0m1YEpbSPfCvTj6qnSCiBwqmkQZA9cBRPQJjhQHCV79AxJ7ut4Hq4bhiuXWTHWxqwl

В то же время причины пожара не уточняются.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Россия Российская агрессия Вооружение Минобороны РФ Арсенал оружия Склад Пожар Взрыв Война России против Украины

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