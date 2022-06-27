В соцсетях сообщают об уничтожении арсеналов оккупантов под Луганском — видео

27 июня, 11:36
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С места предполагаемого удара ВСУ поднимаются густые клубы дыма и слышны звуки разрывов (Фото:Коллаж НВ)

С места предполагаемого удара ВСУ поднимаются густые клубы дыма и слышны звуки разрывов (Фото:Коллаж НВ)

В понедельник, 27 июня, в соцсетях появилась информация о масштабном пожаре на складе с боеприпасами российских оккупантов во временно оккупированном РФ Зимогорье под Луганском.

По неподтвержденным пока данным, его причиной стал обстрел со стороны ВСУ.

На обнародованных видео очевидцев видно, как с места удара поднимаются густые клубы дыма и слышны звуки разрывов из-за детонации боеприпасов.

Видео дня
https://twitter.com/hochu_dodomu/status/1541325090570346497

Также есть информация об уничтожении еще одного склада ВС РФ в Хорошем.

В Генштабе уничтожение арсеналов оккупантов пока не комментировали.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Луганская область Российские военные Склад Арсенал Война России против Украины

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