В соцсетях сообщают об уничтожении арсеналов оккупантов под Луганском — видео 27 июня, 11:36 Цей матеріал також доступний українською С места предполагаемого удара ВСУ поднимаются густые клубы дыма и слышны звуки разрывов (Фото:Коллаж НВ)

В понедельник, 27 июня, в соцсетях появилась информация о масштабном пожаре на складе с боеприпасами российских оккупантов во временно оккупированном РФ Зимогорье под Луганском.

По неподтвержденным пока данным, его причиной стал обстрел со стороны ВСУ.

На обнародованных видео очевидцев видно, как с места удара поднимаются густые клубы дыма и слышны звуки разрывов из-за детонации боеприпасов.

Видео дня

As claimed in Luhansk Ukrainian missiles streaked two ammo storage. This is the second on the video. https://t.co/tUHxDkuPv7 pic.twitter.com/8f9ZaZOuL9 — 𝔗𝔥𝔢 𝔇𝔢𝔞𝔡 𝔇𝔦𝔰𝔱𝔯𝔦𝔠𝔱 (@TheDeadDistrict) June 27, 2022

Также есть информация об уничтожении еще одного склада ВС РФ в Хорошем.

It is reported that "someone smoked unsuccessfully" not at 1, but at once at 2 ammo warehouses in the Luhansk oblast - in Zimogorye and Khoroshie.

216/ pic.twitter.com/Ehef0TzVei — 𝔗𝔥𝔢 𝔇𝔢𝔞𝔡 𝔇𝔦𝔰𝔱𝔯𝔦𝔠𝔱 (@TheDeadDistrict) June 27, 2022

В Генштабе уничтожение арсеналов оккупантов пока не комментировали.



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