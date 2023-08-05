Оползень в Грузии: в результате трагедии погибла украинка 5 августа, 14:28 Спасатели продолжают поиски более 20 пропавших граждан в Грузии (Фото:Новости Грузия)

В Грузии в результате оползня в поселке Шови погибла украинка. Продолжаются поиски ее ребенка, который также находился в месте трагедии.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в комментарии NV.

Украинское посольство в Грузии установило связь с родными погибшей и взаимодействует с грузинскими властями для подготовки репатриации тела.

Видео дня

«Параллельно проверяем, не было ли других украинцев в поселке Шови», — сообщил источник NV.

В четверг, 3 августа, на курорте Шови в Грузии произошел оползень. Руководитель Службы по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии Теймураз Мгебришвили заявил журналистам, что оползень снес коттеджи, расположенные вдоль русла реки, в которых проживали отдыхающие.

Министерство внутренних дел Грузии информировало об 11 погибших, спасатели продолжают поиски более 20 пропавших граждан. Из зоны бедствия спасатели на вертолетах вывезли 210 человек.

5 августа МВД страны заявило, что утром обнаружили тело еще одного погибшего. Таким образом количество погибших увеличилось до 12.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования народу Грузии из-за стихийного бедствия на горном курорте Шови.