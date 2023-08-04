Зеленский выразил соболезнования народу Грузии из-за оползня на курорте Шови
Трагедия в Грузии произошла в горном районе Рача (Фото:REUTERS/Irakli Gedenidze)
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования народу Грузии из-за стихийного бедствия в горном курорте Шови.
«Мы глубоко сочувствуем обществу Грузии из-за стихийного бедствия, которое унесло жизни. Выражаем соболезнования родным и близким погибших и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате обвала в горном районе Рача», — сообщил Зеленский.
В пятницу, 4 августа, на курорте Шови в Грузии произошел оползень. Руководитель Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии Теймураз Мгебришвили заявил журналистам, что оползень снес коттеджи, расположенные по руслу реки, в которых проживали отдыхающие.
МВД Грузии информировало об 11 погибших, спасатели продолжают поиски более 20 пропавших граждан. Из зоны бедствия спасатели на вертолетах вывезли 210 человек.