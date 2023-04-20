В российском Пскове беспилотник упал на территорию аэропорта

20 апреля, 11:45
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Беспилотник упал на территорию аэропорта российского Пскова (Фото:pln24.ru)

Беспилотник упал на территорию аэропорта российского Пскова (Фото:pln24.ru)

В российском Пскове вчера, 19 апреля, неизвестный беспилотник упал на территории аэропорта.

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Об этом сообщают российские госСМИ со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного округа Росгвардии.

Там не уточняют принадлежность БПЛА, а также наличие и масштабы повреждений. В России уверяют, что взрывчатки внутри беспилотника не было.

Видео дня

За последние недели в российских регионах регулярно находят упавшие неизвестные беспилотники — в том числе и начиненные взрывчаткой. Также были случаи взрывов на территории РФ, связанные с появлением беспилотников.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Россия Беспилотник Беспилотники БПЛА Псковская область Псков Война России против Украины

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