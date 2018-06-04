04 июня 2018, понедельник

В порту Йемена было атаковано судно ООН

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Судно VOS THEIA

Судно VOS THEIA

Неустановленные силы атаковали судно, принадлежащее Организации Объединенных Наций, в главном йеменском порту Ходейда, в результате в моторном отсеке начался пожар.

Как сообщает Reuters, инцидент произошел в минувшие выходные.

Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Локок подтвердил информацию о нападении. По его словам, на данный момент инцидент исчерпан, сотрудники миссии находятся в безопасности. Представитель ООН не уточнил деталей.

В портовой корпорации Йемена сообщили, что судно, используемое Всемирной продовольственной программой ООН, подверглось нападению после доставки груза в Ходейду.

По их данным, судно стояло на якоре в ожидании разрешения покинуть воды, когда днем 3 июня был получен сигнал бедствия от судна VOS THEIA в связи с пожаром в результате атаки извне.

В ООН не называют ответственных за инцидент. "Инцидент имел место. Мы не знаем, кто несет ответственность. Выясняются обстоятельства произошедшего", - сказал Локок.

Порт находится под контролем поддерживаемого Ираном вооруженного движения хуситов, которое захватило значительную часть Йемена в ходе трехлетней войны.

Напомним, что 19 апреля глава непризнанного политического совета Йемена был убит во время воздушного удара в провинции Ходейда на побережье Красного моря.

Конфликт в Йемене продолжается с сентября 2014 года. Страна разделена между шиитскими повстанцами-хуситами, которых поддерживает Иран, и администрацией президента Абд-Раббу Мансура Хади, которая базируется в Адене. Правительство Хади поддерживает коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией.

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