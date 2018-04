СМИ опубликовали видео авиаудара, во время которого погиб лидер повстанцев-хуситов в Йемене

Телеканал Al Arabia опубликовал видеозапись авиаудара ВВС Саудовской Аравии, во время которого погиб лидер повстанческого движения хуситов Ансар Аллах Салех Али аль-Самад.

На кадрах показан пуск двух ракет. Первая попала в автомобиль, после чего вторая машина остановилась, из нее выбежали люди. После этого в них была запущена вторая ракета. В каком из автомобилей находился лидер повстанцев-хуситов неизвестно.

VIDEO: Al Arabiya has obtained footage showing the moment an Arab coalition air strike killed #Houthi militias' leading political leader Saleh Ali al-Sammad.



