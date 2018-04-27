СМИ опубликовали видео авиаудара, во время которого погиб лидер повстанцев-хуситов в Йемене

Телеканал Al Arabia опубликовал видеозапись авиаудара ВВС Саудовской Аравии, во время которого погиб лидер повстанческого движения хуситов Ансар Аллах Салех Али аль-Самад.

На кадрах показан пуск двух ракет. Первая попала в автомобиль, после чего вторая машина остановилась, из нее выбежали люди. После этого в них была запущена вторая ракета. В каком из автомобилей находился лидер повстанцев-хуситов неизвестно.

VIDEO: Al Arabiya has obtained footage showing the moment an Arab coalition air strike killed #Houthi militias' leading political leader Saleh Ali al-Sammad.



Read more: https://t.co/tqW17N8R93 pic.twitter.com/FAHF6ZK9km — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) 23 апреля 2018 г.

Как сообщалось, по информации местного телеканала Al-Masirah, глава непризнанного политического совета Йемена был убит во время воздушного удара в провинции Ходейда на побережье Красного моря в минувший четверг, 19 апреля.

Его место на посту главы политического совета Йемена занял Махди аль-Машат.

Салех Али аль-Самад по состоянию на февраль 2015 года значился как старший лидер группировки хуситов Ансар Аллах в Сане. С середины августа 2016 года возглавлял политический совет Йемена, созданный повстанцами-хуситами. С тех пор он фактически являлся президентом страны. Однако его администрация не признается на международном уровне.

Конфликт в Йемене продолжается с сентября 2014 года. Страна разделена между шиитскими повстанцами-хуситами, которых поддерживает Иран, и администрацией президента Абд-Раббу Мансура Хади, которая базируется в Адене. Правительство Хади поддерживает коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией.