Нанес четыре удара ножом: в польском Хелме неизвестный напал на украинца
Полиция Польши (Фото:Damianwiszowaty12/Wikipedia)
В польском городе Хелм неизвестный мужчина напал с ножом на 36-летнего украинца, нанеся ему четыре удара ножом в область груди.
Об этом сообщает RMF FM.
Отмечается, что нападение произошло перед полуночью на автостоянке на улице Волынской в Хелме.
По неофициальным данным радиостанции, нападавший нанес 36-летнему украинцу четыре удара ножом в область груди, после чего скрылся.
Раненый мужчина скончался, несмотря на реанимационные мероприятия.
Сейчас продолжаются поиски нападавшего, в том числе с использованием служебной собаки.
Полиция расследует дело под надзором прокуратуры.