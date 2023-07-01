Нанес четыре удара ножом: в польском Хелме неизвестный напал на украинца 1 июля, 16:48 Полиция Польши (Фото:Damianwiszowaty12/Wikipedia)

В польском городе Хелм неизвестный мужчина напал с ножом на 36-летнего украинца, нанеся ему четыре удара ножом в область груди.

Об этом сообщает RMF FM.

Отмечается, что нападение произошло перед полуночью на автостоянке на улице Волынской в Хелме.

По неофициальным данным радиостанции, нападавший нанес 36-летнему украинцу четыре удара ножом в область груди, после чего скрылся.

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Раненый мужчина скончался, несмотря на реанимационные мероприятия.

Сейчас продолжаются поиски нападавшего, в том числе с использованием служебной собаки.

Полиция расследует дело под надзором прокуратуры.