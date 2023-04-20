В Польше обнаружили тела двух украинцев, следователи не исключают убийство
Польская полиция (Фото:Emergency_Vehicles/www.flickr.com)
В Польше полиция расследует обстоятельства гибели двух молодых граждан Украины, тела которых обнаружены в квартире в Лодзи, следователи не исключают причастность третьих лиц.
Об этом пишет Wprost.
Работодатель 36-летнего украинца и 31-летней украинки сообщил службе экстренной помощи, что их не было на предприятии с пятницы.
Спасатели прибыли к месту жительства украинцев, там нашли тела, которые уже начали разлагаться.
После обнаружения тел позвонили в полицию и скорую помощь.
«Мы уже провели проверку и опросили свидетелей — нельзя исключить причастность третьих лиц к смерти женщины и мужчины», — сообщила представитель Главного управления муниципальной полиции в Лодзи Камила Совинская.