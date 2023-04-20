В Польше обнаружили тела двух украинцев, следователи не исключают убийство

20 апреля, 12:08
Поделиться:
Польская полиция (Фото:Emergency_Vehicles/www.flickr.com)

Польская полиция (Фото:Emergency_Vehicles/www.flickr.com)

В Польше полиция расследует обстоятельства гибели двух молодых граждан Украины, тела которых обнаружены в квартире в Лодзи, следователи не исключают причастность третьих лиц.

Об этом пишет Wprost.

Работодатель 36-летнего украинца и 31-летней украинки сообщил службе экстренной помощи, что их не было на предприятии с пятницы.

Спасатели прибыли к месту жительства украинцев, там нашли тела, которые уже начали разлагаться.

Видео дня

После обнаружения тел позвонили в полицию и скорую помощь.

«Мы уже провели проверку и опросили свидетелей — нельзя исключить причастность третьих лиц к смерти женщины и мужчины», — сообщила представитель Главного управления муниципальной полиции в Лодзи Камила Совинская.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Польша Полиция

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X