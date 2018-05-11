В Польше сошел с рельсов и перевернулся поезд с углем

В четверг, 10 мая, на западе Польши в населенном пункте Вронки Великопольского воеводства сошел с рельсов поезд с углем, передает tvn24.pl.

Как сообщается, в результате аварии перевернулись 12 вагонов поезда. Железнодорожные пути засыпаны углем. Движение поездов на участке Познань-Щецин заблокировано.

Как передает TVP INFO, движение поездов по этому маршруту изменено. Кроме того, курсируют дополнительные автобусы.

По информации издания, в результате происшествия пострадаших нет.

Причины инцидента будут рассмотрены специальной комиссией, отмечается в сообщении.

Напомним, В Польше из опрокинувшегося грузовика на дорогу вылилось 24 тонны шоколада.