В Польше из опрокинувшегося грузовика на дорогу вылилось 24 тонны шоколада

Движение на трассе было перекрыто, пока пожарные на протяжении нескольких часов убирали шоколад с дороги

В результате ДТП в Польше на трассу вылились 24 тонны шоколада из перевозившего его грузовика.

Как сообщает Tvn 24, авария произошла на дороге A2 между Вженьюной и Слупкой.

Водитель грузовика, который перевозил шоколад, врезался в заграждение и опрокинулся на бок. Из грузовика шоколад вылился на проезжую часть, перекрыв движение. Водитель в результате ДТП получил перелом руки и был госпитализирован.

Движение на трассе было перекрыто, пока пожарные на протяжении нескольких часов убирали шоколад с дороги. Часть шоколада была убрана с помощью экскаватора, а часть - теплой водой.​