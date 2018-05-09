В Польше из опрокинувшегося грузовика на дорогу вылилось 24 тонны шоколада

В результате ДТП в Польше на трассу вылились 24 тонны шоколада из перевозившего его грузовика.
Как сообщает Tvn 24, авария произошла на дороге A2 между Вженьюной и Слупкой.
Водитель грузовика, который перевозил шоколад, врезался в заграждение и опрокинулся на бок. Из грузовика шоколад вылился на проезжую часть, перекрыв движение. Водитель в результате ДТП получил перелом руки и был госпитализирован.
Движение на трассе было перекрыто, пока пожарные на протяжении нескольких часов убирали шоколад с дороги. Часть шоколада была убрана с помощью экскаватора, а часть - теплой водой.
Na #A2 Poznań-Warszawa przewróciła się cysterna z czekoladą. Trwa sprzątanie jezdni ???????????????? #czekolada pic.twitter.com/EnSNT8ri1q— MotoSygnały (@MotoRadioPoznan) 9 мая 2018 г.
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