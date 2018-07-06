В Польше разбился боевой истребитель МиГ-29, пилот погиб

На северо-востоке Польши во время ночных полетов разбился боевой истребитель МиГ-29.
По информации Министерства национальной обороны Польши, пилот успел катапультироваться, но погиб.
Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Пасленк в Варминско-Мазурском воеводстве.
Истребитель, выполняя плановый полет, потерял управление, упал на поле и загорелся.
Отмечается, что самолет упал в 500 метрах от жилых домов.
В ведомстве добавили, что летчик налетал в общей сложности 800 часов, из них 500 на МиГ-29.
Напомним, 27 июня в индийском штате Махараштра разбился истребитель Су-30МКИ, переданый Россией в рамках $12-милиардного контракта.
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