27 июня 2018, среда

В Индии разбился уже восьмой истребитель Су-30МКИ, поставленный из РФ в рамках контракта на $12 млрд

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Оба пилота самолета успешно катапультировались
Скриншот

Оба пилота самолета успешно катапультировались

В среду, 27 июня, в индийском штате Махараштра разбился истребитель Су-30МКИ, переданый Россией в рамках $12-милиардного контракта.

Как сообщает The Times of India, инцидент произошел во время испытания перед передачей самолета Военно-воздушным силам Индии.

При этом, по имеющимся данным, оба пилота успели катапультироваться.

Как отмечается, это уже как минимум восьмой Су-30МКИ, разбившийся в Индии со времени принятия этого самолета на вооружение ВВС страны.

В то же время из РФ поступило уже 240 из 272 истребителей, купленных у РФ.

Ранее сообщалось, что в индийском городе Джодхпур потерпел крушение МиГ-27.

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