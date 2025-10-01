Выманили и пытали. В Польше группа подростков совершила жестокий «самосуд» над украинцем

В сентябре группа подростков самостоятельно осуществила жестокий «самосуд» над 23-летним гражданином Украины. Об этом сообщила полиция польского города Вроцлава.

Следствие установило, что молодые люди создали фейковый профиль 16-летней девушки в социальных сетях, якобы заинтересованной в сексуальных отношениях, и выманили мужчину на встречу. Когда 23-летний украинец пришел в условленное время, на него напала группа подростков.

Нападавшие не только избили жертву, но и побрили ему голову и нарисовали на лице нацистские символы, отметили в полиции. Весь процесс злоумышленники зафиксировали на видео, чтобы дополнительно унизить потерпевшего.

Полиция заявила, что подростки совершили «самосуд», однако не уточняет, какую именно «вину» злоумышленники приписывали украинцу.

«Такие действия являются преступлением и будут рассматриваться со всей строгостью закона. Мы говорим здесь об избиении, а на заднем плане также о тревожном идеологическом содержании», — отметили там.

Сейчас продолжается работа, чтобы полностью выяснить роль каждого участника инцидента. Поскольку часть нападавших не достигла 18 лет, делом также занимается семейный суд.

23 сентября в Варшаве агрессивный мужчина избил активистку Зенобию Жачек в автобусе, когда она вступилась за 60-летнюю украинку, которую он оскорблял из-за национальности. Женщина получила незначительные травмы, нападение зафиксировали на видео, а полиция задержала мужчину. Жачек отмечает, что вмешалась, чтобы защитить людей от дискриминации и осуждает проявления агрессии против украинцев в Польше.

5 сентября польские СМИ сообщили, что трое украинцев стали жертвами нападения из-за своей национальности.

По сообщениям полиции, инцидент произошел поздно вечером в районе одного из столичных магазинов в районе Бялоленка. Неизвестные мужчины оскорбительно обращались к украинцам из-за их происхождения, а затем жестоко избили их. С украинцами была женщина, которой удалось снять нападение на телефон и вызвать полицию.

Полиция уже на следующий день задержала одного из подозреваемых — 41-летнего мужчину, а через несколько часов спустя — еще двух: 28- и 36-летнего. Во время обыска у одного из задержанных нашли наркотики.