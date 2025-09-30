Полицейские заявили о задержании водителя Mercedes, избившего велосипедиста из-за замечаний по остановке на велодорожке. Об этом 30 сентября сообщила полиция Киева.

По ее данным, инцидент произошел после того, как мужчина припарковал автомобиль на полосе для велосипедистов, заблокировав движение. Велосипедист сделал ему замечание, на что водитель отреагировал насилием: несколько раз ударил мужчину по голове, в результате чего тот упал и потерял сознание, отмечают в полиции.

После этого нападавший оттащил потерпевшего без сознания на обочину и уехал с места происшествия.

Внимание! Видео содержит кадры насилия!

В полицию Киева поступило сообщение от очевидцев о нападении на улице Межигорской в Подольском районе. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа и сотрудники криминальной полиции.

Правоохранители выяснили, что пострадавшему 40 лет, он получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом височной кости и сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице.

Во время розыскных мероприятий полиция Подольского района с помощью аналитиков и бойцов полка особого назначения установила маршрут автомобиля и задержала 44-летнего подозреваемого, жителя Киевской области.

Следствие установило, что конфликт возник из-за припаркованного автомобиля, который мешал движению велосипедиста. Услышав замечание, водитель Mercedes несколько раз ударил мужчину по голове, после чего оттащил без сознания на обочину и скрылся.

Следователи сообщили подозреваемому о нарушении по части 1 статьи 121 Уголовного Кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение), что наказывается до восьми лет лишения свободы.