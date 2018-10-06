06 октября 2018, суббота

В Польше нашли элементы неизвестных советских атомных баз

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Элементы неизвестных советских баз нашли благодаря анализу разведывательных материалов ЦРУ
Фото: Jerzy Undro/PAP

Элементы неизвестных советских баз нашли благодаря анализу разведывательных материалов ЦРУ

В Польше археолог Гжегож Кяршис нашел засекречены элементы советских атомных баз, информацию о которых до конца 90-х строго скрывали.

Об этом сообщает Onet.pl.

Элементы неизвестных советских баз удалось найти благодаря анализу разведывательных материалов ЦРУ.

По данным издания, в 1969 году на территории Польши было создано три больших склада ядерного оружия - в Темплеве, Бжежници-Колонии и Подборску. Все они имели монументальное, вкопанное на несколько метров в землю бетонное укрытие, которое предназначалось для сохранения атомных боеголовок.

Археолог рассказал, что базы были замаскированы, однако анализ рассекреченных изображений показал обратное - главные элементы баз, а также подъездные пути и вертолетные площадки хорошо видно на спутниковых снимках.

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