В Польше нашли элементы неизвестных советских атомных баз

В Польше археолог Гжегож Кяршис нашел засекречены элементы советских атомных баз, информацию о которых до конца 90-х строго скрывали.
Об этом сообщает Onet.pl.
Элементы неизвестных советских баз удалось найти благодаря анализу разведывательных материалов ЦРУ.
По данным издания, в 1969 году на территории Польши было создано три больших склада ядерного оружия - в Темплеве, Бжежници-Колонии и Подборску. Все они имели монументальное, вкопанное на несколько метров в землю бетонное укрытие, которое предназначалось для сохранения атомных боеголовок.
Археолог рассказал, что базы были замаскированы, однако анализ рассекреченных изображений показал обратное - главные элементы баз, а также подъездные пути и вертолетные площадки хорошо видно на спутниковых снимках.
Смотрите также
- В Европарламенте потребовали публичных извинений от главы британского МИД за сравнение ЕС с Советским Союзом
Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?
Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас
Комментарии
Правила комментирования