02 октября 2018, вторник

В Европарламенте потребовали публичных извинений от главы британского МИД за сравнение ЕС с Советским Союзом

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Ханту напомнили, что Великобритания вступила в Евросоюз добровольно

Ханту напомнили, что Великобритания вступила в Евросоюз добровольно

Депутаты Европарламента потребовали от министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта публичных извинения за сравнение ЕС с Советским Союзом.

По словам уполномоченного по Brexit, главы Альянса либералов и демократов за Европу Ги Верхофстадта, своим заявлением он нанес оскорбление "миллионам обычных граждан", передает DW.

Кроме того, один из лидеров "зеленых" в Европарламенте Филипп Ламбер напомнил Ханту, что в 1973 году Лондон никто не вынуждал вступать в Европейское сообщество, и "Соединенное Королевство приняло свободное решение о присоединении к ЕС".

"Господин Хант, я считаю, что вы должны извиниться", - призвал британского министра глава фракции Европейской народной партии Манфред Вебер.

Напомним, ранее министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что Евросоюз становится тюрьмой, подобно СССР.

В свою очередь глава британского правительства Тереза Мэй с его оценкой не согласилась.

 

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