Выкрикивали «Слава Путину». В Польше пьяные мужчина и женщина напали на украинку с тремя детьми 15 июля, 12:29 В Польше на украинку с тремя детьми напали пьяные мужчина и женщина (Фото:Nowa Trybuna Opolska)

В польском городе Ополе на автобусной остановке пьяные мужчина и женщина напали на 45-летнюю украинку, которая возвращалась с прогулки с тремя детьми. Они вели себя агрессивно и перегораживали женщине дорогу.

Об этом сообщает издание Nowa Trybuna Opolska.

Отмечается, что неизвестные мужчина и женщина в возрасте 25−27 лет, едучи в общественном транспорте, услышали, что мать разговаривала со своими детьми на украинском. Тогда пара подошла и начала приставать к ним и оскорблять.

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«Эти люди вели себя агрессивно и не давали украинцам пройти домой, перегородив дорогу. Они кричали — Разве вы украинцы? Путин вас раз***». Вы приехали сюда по программе Семья 500+, Ку**а украинская", — говорится в заметке.

Отмечается, что украинка вызвала полицию. Тем временем агрессивно настроенная пара, которая на некоторое время зашла в магазин за выпивкой, вышла оттуда и мужчина показал украинцам средний палец. Кроме того, он выкрикнул «Слава Путину» и «К черту Украину». Далее они сели в автобус.

Об инциденте проинформировали прокуратуру. Теперь нападавших ищут правоохранители, им грозит до трех лет лишения свободы за оскорбление по национальному признаку.

Женщина рассказала журналистам, что она уже 20 раз приезжает на работу в Польшу, где работает уборщицей. Дети приехали к ней на каникулы.