В Варшаве сторонники России вышли на демонстрацию и требовали прекратить поддержку Украины 9 июля, 16:41 Флаг Польши (Фото:Karolina Grabowska / Pixabay)

В воскресенье, 9 июля, в Варшаве под посольством Украины пророссийские силы устроили акцию протеста, агрессивно отреагировав на активистов, которые пришли туда с украинскими флагами.

Об этом сообщает Укринформ.

Между сторонами началась словесная перепалка. Группу проукраинских активистов окружила полиция, чтобы не допустить силового столкновения.

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Под посольство Украины съехалось несколько сотен сторонников различных пророссийских организаций, которые держали плакаты с различными надписями: «Волынь — помним», «Это не наша война», «Россия не является нашим врагом», «Украина не борется за свободу Польши», «Нет членству Украины в ЕС и НАТО».

Они выступали с требованием прекратить любое сотрудничество Польши с Украиной и ее поддержку, до тех пор, «пока не будет осужден бандеризм», а также нормализовать отношения с Россией и Беларусью.

Организаторами акции является Польское антивоенное движение, партия Фронт и т. п.

В то же время вблизи посольства Украины собрались люди, которые держали украинские флаги и плакат с надписью «Стоп рашизму». При этом пророссийские демонстранты назвали их провокаторами и требовали уйти.

9 июля президент Польши Анджей Дуда прибыл с неанонсированным визитом в Украину. Вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским они посетили кафедральный костел Петра и Павла в Луцке.

В соборе состоялось чествование памяти жертв Второй мировой войны и 80-й годовщины Волынской трагедии.

7 июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий приехал в Украину, чтобы почтить память жертв Волынской трагедии на территории уже не существующего села Острувки в Волынской области.

Волынская трагедия — двусторонние этнические чистки украинского и польского населения, осуществленные Украинской Повстанческой Армией и польской Армией Крайовой при участии польских батальонов Шуцманшафт и советских партизан в 1943 году на Волыни. По данным Польши, во время нацистской оккупации украинские националисты убили 100 тысяч поляков.