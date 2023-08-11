В Подмосковье горит склад на площади 2800 кв. м

11 августа, 01:39
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Перед пожаром были слышны взрывы (Фото:t.me/bazabazon)

Перед пожаром были слышны взрывы (Фото:t.me/bazabazon)

В ночь на пятницу, 11 августа, в Одинцово Московской области возник масштабный пожар. Загорелся склад на площади более 2 тысячи кв. метров.

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Московской области.

«В Одинцово Московской области на Зеленой улице, д. 30а загорелся склад на площади 2 тысячи кв метров. Информация о пострадавших не поступала», — сказано в сообщении.

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При этом местные жители сообщают, что перед пожаром были слышны взрывы.

По поданным Telegram-канала BAZA во время пожара на складе в Одинцово пострадал местный сторож. По предварительным данным, мужчина сломал ребра и его забрала скорая помощь.

Площадь пожара составила 2800 квадратных метров. По всей площади обрушилась кровля и перекрытия.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Москва Пожар

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