В Перу приведен к присяге новый президент

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Мартин Вискарра (крайний слева) пообещал возглавить борьбу с коррупцией

Мартин Вискарра (крайний слева) пообещал возглавить борьбу с коррупцией

В пятницу, 23 марта, первый вице-президент Перу Мартин Вискарра приведен к присяге в качестве нового президента страны после отставки с поста главы государства Педро Кучински.

В своем обращении к Конгрессу Перу, контролируемом оппозицией, он пообещал целенаправленно бороться с коррупцией и призвал объединиться, чтобы преодолеть политический кризис, передает Reuters.

Мартин Вискарра добавил, что сформирует совершенно новое правительство и не допустит попираний между представителями разных ветвей власти.

Напомним, что 21 марта президент Перу Педро Пабло Кучински подал в отставку на фоне коррупционного скандала. Бывшего банкира с Уолл-стрит подозревают в попытках подкупа конгрессменов с целью недопущения своего импичмента в ходе предстоящего заседания Конгресса.

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