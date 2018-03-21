Президент Перу решил уйти в отставку - СМИ

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Педро Пабло Кучински

Педро Пабло Кучински

В среду, 21 марта, президент Перу Педро Пабло Кучински подал заявление об отставке на фоне скандала с подкупом конгрессменов, сообщили Reuters два источника в перуанском правительстве.

По словам собеседников агентства, Кучински уже сообщил о своей отставке Конгрессу.

Третий источник добавил, что 79-летний бывший банкир с Уолл-стрит планирует до конца дня объявить о своем решении в послании к народу.

Педро Кучински подозревают в попытках подкупа конгрессменов с целью недопущения своего импичмента в ходе предстоящего заседания Конгресса Перу.

Кроме того, Кучински использовал компанию на Виргинских островах, чтобы легально уклоняться от уплаты налогов США.

Педро Пабло Кучински родился в семье еврейско-польского иммигранта и тети кинорежиссера Жан-Люка Годара. Он окончил Оксфордский и Принстонский университеты. После того как к власти в Перу пришла хунта Кучински переехал в США и работал во Всемирном банке и на Уолл-стрит.

В Перу Кучински дважды был министром финансов и один раз премьером, а в 2016 году стал президентом. Эту работу он совмещал с высокими постами в коммерческих компаниях, что навлекло на него обвинения в коррупции.

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