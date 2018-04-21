В Перу автобус упал в пропасть: погибли семь человек

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Рейсовый автобус следовал из города Котауаси в департамент Арекипа
Фото: andina.pe

Рейсовый автобус следовал из города Котауаси в департамент Арекипа

На юге Перу в результате падения автобуса в пропасть погибли по меньшей мере семь человек и еще 23 пострадали, передает местное агентство Andina.

Отмечается, что раненые доставлены в больницы округа. Точные причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото: andina.pe

 

Как передает агентство, авария произошла на юге республики в ночь с 19 на 20 апреля. Рейсовый автобус следовал из города Котауаси в департамент Арекипа. 

Это третья авария с участием автобуса в этом году. 21 февраля на извилистой дороге в районе реки Оконья автобус с пассажирами упал в пропасть, в результате погибли 44 человека.

В январе у побережья Тихого океана после столкновения с грузовиком автобус сорвался в пропасть, в результате погибли по меньшей мере 48 человек.

ДТП с автобусами очень распространены в Перу из-за опасных дорог и низкой квалификации водителей.

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