В Перу автобус упал в пропасть: погибли семь человек

Рейсовый автобус следовал из города Котауаси в департамент Арекипа

На юге Перу в результате падения автобуса в пропасть погибли по меньшей мере семь человек и еще 23 пострадали, передает местное агентство Andina.

Отмечается, что раненые доставлены в больницы округа. Точные причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото: andina.pe

Как передает агентство, авария произошла на юге республики в ночь с 19 на 20 апреля. Рейсовый автобус следовал из города Котауаси в департамент Арекипа.

Это третья авария с участием автобуса в этом году. 21 февраля на извилистой дороге в районе реки Оконья автобус с пассажирами упал в пропасть, в результате погибли 44 человека.

В январе у побережья Тихого океана после столкновения с грузовиком автобус сорвался в пропасть, в результате погибли по меньшей мере 48 человек.

ДТП с автобусами очень распространены в Перу из-за опасных дорог и низкой квалификации водителей.